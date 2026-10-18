Trump İran için konuştu! “Bu işin sonu çok yakın”

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletindeki ara seçim mitinginde İran'la devam eden çatışmaları gündemine aldı.

İran'a yönelik saldırıları savunan Trump, Tahran'ın nükleer kapasitesine büyük darbe vurduklarını ileri sürdü.

“NÜKLEER KAPASİTELERİNİ İMHA ETTİK”

İran'ın nükleer silah elde etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, “Nükleer kapasitelerini imha ettik” iddiasında bulundu.

Operasyonların gerekli olup olmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Trump, “Nükleer silaha sahip olamazlar. Çünkü sahip olurlarsa bunu kullanırlar” ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme yönünde verdiği sözü yerine getirdiğini savunarak, “Belirlediğim süre içinde bunu gerçekleştirdim. Nükleer silaha sahip olamayacaklarından emin olmalıyız dedim. Şu anda yaptığımız şey tam olarak bu” diye konuştu.

TRUMP: ÇOK HIZLI SONA ERECEK

Trump'ın konuşmasında en dikkat çeken mesaj ise çatışmaların ne zaman sona ereceğine ilişkin oldu.

İran cephesindeki sürecin uzamayacağını öne süren ABD Başkanı, “Bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek” dedi.

Trump, çatışmaların sona ermesinin ardından benzin fiyatlarının da gerileyeceğini ileri sürerek fiyatların önceki seviyelerinin dahi altına düşebileceğini savundu.

İRAN İÇİN “ÇOK TEHLİKELİLER” DEDİ

İran'a yönelik askeri harekâtın temel gerekçelerinden birinin Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirten Trump, İran için “Çok tehlikeliler” ifadesini kullandı.

İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını iddia eden Trump, bu adımların yıllar önce atılması gerektiğini söyledi.

GRÖNLAND VE VENEZUELA'YI DA GÜNDEME GETİRDİ

Konuşmasının devamında yönetiminin icraatlarını sıralayan Trump, İran'ın yanı sıra Grönland ve Venezuela'yı da gündeme taşıdı.

Trump, “İlk iki yılında bizim başardıklarımızın yanına bile yaklaşabilen bir yönetim hiç görülmedi. Buna Grönland'ı ekleyin, Venezuela'yı ekleyin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı gerçeğini ekleyin” ifadelerini kullandı.

Trump'ın son açıklamasıyla birlikte Washington yönetiminin İran'a yönelik bundan sonraki adımlarının ne olacağı yeniden merak konusu oldu.