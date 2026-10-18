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Fransa'daki eylemler İtalya'ya sıçradı: İsyan Avrupa’yı yakıyor Sigara deyip geçmeyin: Sigarayı bırakmak isteyen için reçete İbrahim Saraçoğlu’ndan 40 yıllık kür Yıllardır kimsenin bilmediği sır perdesi aralandı: 2 bin 600 yıllık sır çıktı... Şaşkına çeviren keşif Palamutun içine pişirirken katan yaşadı: Olmazsa olmaz mutlaka ekleyin! O uygulama herkesi şaşırttı Fark ortaya çıktı: Zeki çocukların ortak davranışı! Sebebi duyanları şok etti, herkesi şaşırttı Fırtına kumu çekince ortaya çıktı! Sahilde beliren 15 metrelik gizemli gemi herkesi şaşırttı Baba Vanga'dan korkunç tahmin: Kasım ayını işaret etmişti...Bakın neyi işaret etti İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması
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Sigara deyip geçmeyin: Sigarayı bırakmak isteyen için reçete İbrahim Saraçoğlu’ndan 40 yıllık kür

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Sigara deyip geçmeyin: Sigarayı bırakmak isteyen için reçete İbrahim Saraçoğlu’ndan 40 yıllık kür

İbrahim Saraçoğlu sigarayı bırakmak isteyenler için çeşitli bilgiler verdi. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen bireyler için tiksindiren oldukça etkili bir kür paylaştı.

#1
Foto - Sigara deyip geçmeyin: Sigarayı bırakmak isteyen için reçete İbrahim Saraçoğlu’ndan 40 yıllık kür

İbrahim Saraçoğlu, katıldığı programda sigara bağımlılığı hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireyler için tiksindiren oldukça etkili bir kür paylaştı. Bu kür, sigara istediğiniz zamanlarda bu alışkanlığa yeltenmenizi önleyecek. İşte Saraçoğlu’nun sigarayı bırakma reçetesi. Çok deneyen ama yıllarca sigara bağımlılığından kurtulamayanlar için kesinlikle denenmesi gereken etkili ve pratik bir tarif. Tüm ayrıntılar, ürün, kullanıl şekli ve sıklığı haberimizin devamında…

#2
Foto - Sigara deyip geçmeyin: Sigarayı bırakmak isteyen için reçete İbrahim Saraçoğlu’ndan 40 yıllık kür

Sağlığımız için çok zararlı olan sigara akciğer tıkanıklığı ve solunum yolu rahatsızlıklarının birincil nedenlerinden biri. Sigarayı bırakmak isteyen kişiler doğal kürleri merak ediyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 40 yıllık bağımlıların bile sigara paketini çöpe atacağı bir kürü paylaştı. İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği nikotinden tiksindiren bu kürün ana maddesi kekik. Kekik kürü antiseptik özellikleri sayesinde öksürük, bronşit ve soğuk algınlığı gibi problemlere de iyi geliyor. Vücudunuzda iltihaplanmalar oluştuğunu düşünüyorsanız kekik kürü faydalı olacaktır. NASIL KULLANALIM?: Bu kür için 1 tatlı kaşığı kuru kekik ve 1 su bardağı su yeterli olur. Suyu kaynattıktan sonra üzerine kekik döküp 5-10 dakika demlemeye bırakın. Süzdükten sonra nikotin istediğinizde bunu tüketebilirsiniz. Boğaz problemleri için de tercih edebilirsiniz.

#3
Foto - Sigara deyip geçmeyin: Sigarayı bırakmak isteyen için reçete İbrahim Saraçoğlu’ndan 40 yıllık kür

Sağlığımız için çok zararlı olan sigara akciğer tıkanıklığı ve solunum yolu rahatsızlıklarının birincil nedenlerinden biri. Sigarayı bırakmak isteyen kişiler doğal kürleri merak ediyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 40 yıllık bağımlıların bile sigara paketini çöpe atacağı bir kürü paylaştı. İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği nikotinden tiksindiren bu kürün ana maddesi kekik. Kekik kürü antiseptik özellikleri sayesinde öksürük, bronşit ve soğuk algınlığı gibi problemlere de iyi geliyor. Vücudunuzda iltihaplanmalar oluştuğunu düşünüyorsanız kekik kürü faydalı olacaktır. NASIL KULLANALIM?: Bu kür için 1 tatlı kaşığı kuru kekik ve 1 su bardağı su yeterli olur. Suyu kaynattıktan sonra üzerine kekik döküp 5-10 dakika demlemeye bırakın. Süzdükten sonra nikotin istediğinizde bunu tüketebilirsiniz. Boğaz problemleri için de tercih edebilirsiniz.

#4
Foto - Sigara deyip geçmeyin: Sigarayı bırakmak isteyen için reçete İbrahim Saraçoğlu’ndan 40 yıllık kür

Kekik çayı, rahatlatıcı özellikleriyle stres ve anksiyeteyi hafifletebilir. Sigara bırakma sürecinde stresle başa çıkmaya yardımcı olabilir. Düzenli kullanımı akciğer temizliğine yardımcı olur. Tıbbi bir tedavi olmasa da vücudu rahatlatmak için doğal bir tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir. BİR TAVSİYE DAHA (YEŞİL DOMATES): Yeşil domatesin de sigarayı bırakma konusunda destekleyici bazı yanları bulunuyor. 1 gram yeşil domatesin içinde 41.8 nanogram nikotin bulunur. Bu nedenle bol bol tükettiğinizde, sigarayı bırakırken yoksunluk semptomlarını azaltabilirsiniz. Sigarayı bırakma sürecinde sağlıklı beslenmek önemlidir. Yeşil domates, düşük kalorili ve besleyici bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Ancak aşırı tüketimi mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Dikkatli tüketmekte fayda var. Yoksunluk semptomlarını hafifletmek için daha az nikotin içerikli besinleri araştırabilirsiniz. Sigarayı bırakma sürecindeyseniz, farklı bitki çaylarından destek alarak stresli durumları hafifletebilirsiniz. Papatya, rezene, kekik ve zencefil çayları etkili alternatifler arasında yer alıyor. Ayrıca derin nefes egzersizler, sigara isteği sırasında zihni rahatlatır ve odaklanmayı artırır.

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