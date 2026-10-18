Sigara deyip geçmeyin: Sigarayı bırakmak isteyen için reçete İbrahim Saraçoğlu’ndan 40 yıllık kür

Kekik çayı, rahatlatıcı özellikleriyle stres ve anksiyeteyi hafifletebilir. Sigara bırakma sürecinde stresle başa çıkmaya yardımcı olabilir. Düzenli kullanımı akciğer temizliğine yardımcı olur. Tıbbi bir tedavi olmasa da vücudu rahatlatmak için doğal bir tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir. BİR TAVSİYE DAHA (YEŞİL DOMATES): Yeşil domatesin de sigarayı bırakma konusunda destekleyici bazı yanları bulunuyor. 1 gram yeşil domatesin içinde 41.8 nanogram nikotin bulunur. Bu nedenle bol bol tükettiğinizde, sigarayı bırakırken yoksunluk semptomlarını azaltabilirsiniz. Sigarayı bırakma sürecinde sağlıklı beslenmek önemlidir. Yeşil domates, düşük kalorili ve besleyici bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Ancak aşırı tüketimi mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Dikkatli tüketmekte fayda var. Yoksunluk semptomlarını hafifletmek için daha az nikotin içerikli besinleri araştırabilirsiniz. Sigarayı bırakma sürecindeyseniz, farklı bitki çaylarından destek alarak stresli durumları hafifletebilirsiniz. Papatya, rezene, kekik ve zencefil çayları etkili alternatifler arasında yer alıyor. Ayrıca derin nefes egzersizler, sigara isteği sırasında zihni rahatlatır ve odaklanmayı artırır.