  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akit TV'de şiddetin perde arkası konuşuldu! 'Çocuklarımızı ekranlara değil hayata bağlamalıyız' Eylemciler Paris’in merkezindeki askeri kışlaya girmeye çalışıyor! Fransa’da olaylar kontrolden çıktı! Fenerbahçe doludizgin! Bahçeli'den Azerbaycan için çok konuşulacak sözler: Biz aynı ananın iki oğluyuz! Borsada ürküten benzerlik! Endonezya'daki 65 milyar dolarlık çöküş Türkiye'yi yeniden düşündürdü İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Yıkımlar başladı BM raporu Batılı medya ve teknoloji şirketlerinin maskesini düşürdü! Berlin'den Washington'a Rus dizeli çıkışı! Merz'den ABD'ye sert tepki Hürmüz'de dev tanker mayına çarptı! 2 milyon varil petrol taşıyordu Türkiye ve Katar için Büyük iddia: İsrail’in idam fermanını yazıyorlar
Gündem Ay’da nükleer santral kuruluyor! Rusya tarih verdi
Gündem

Ay’da nükleer santral kuruluyor! Rusya tarih verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ay’da nükleer santral kuruluyor! Rusya tarih verdi

Uzay yarışında dengeleri değiştirebilecek yeni bir hamle Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 2030’lu yıllarda Ay yüzeyinde nükleer santral kurmayı planlıyor. İlk aşamada 10 kilovatlık güç üzerinde çalışılırken Ay’daki madencilik, oksijen ve roket yakıtı üretimi gibi faaliyetler için bunun 10 katı kapasiteye sahip bir santral seçeneği de değerlendiriliyor.

Rusya, Ay'da kalıcı faaliyetlerin önünü açabilecek dikkat çekici bir enerji projesi üzerinde çalışıyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ay yüzeyine nükleer enerji santrali kurulmasının 2030'lu yıllarda planlandığını bildirdi.

AY'A NÜKLEER ENERJİ ÜNİTESİ

Lihaçov'un verdiği bilgilere göre Rosatom ile Rus uzay ajansı Roskosmos projenin geliştirilmesi için birlikte çalışıyor.

Mevcut proje kapsamında Ay'a gönderilmesi planlanan enerji ünitesinin 10 kilovata kadar elektrik üretmesi, ağırlığının 1,2 tonu geçmemesi ve en az 10 yıl güvenli şekilde çalışması hedefleniyor.

Ancak Rusya'nın Ay'a ilişkin planları büyüdükçe enerji ihtiyacı da artıyor.

10 KAT DAHA GÜÇLÜSÜ MASADA

Lihaçov, Rosatom'un 10 kilovatlık mevcut tasarımın yanı sıra bunun 10 katı kapasiteye sahip yeni bir nükleer santral seçeneğini de değerlendirdiğini açıkladı.

“Şu anda Ay'da küçük bir nükleer santral geliştiriliyor. Ancak aynı zamanda kapasitesi bunun on katı olan bir santral projesi de değerlendiriliyor” diyen Lihaçov, 10 kilovatlık sistemin gelecekteki endüstriyel faaliyetler için yetersiz kalabileceğine dikkat çekti.

AY'DA MADENCİLİK, OKSİJEN VE ROKET YAKITI ÜRETİMİ

Rusya'nın daha yüksek kapasiteli enerji arayışının arkasında Ay'ın gelecekte yalnızca bilimsel araştırmalar için değil, endüstriyel faaliyetler için de kullanılması planı bulunuyor.

Lihaçov'a göre Ay'daki nadir toprak elementlerinin çıkarılması, buz kaynaklarından oksijen elde edilmesi, roket yakıtı üretilmesi ve çeşitli ürünlerin doğrudan Ay yüzeyinde imal edilmesi ciddi miktarda kesintisiz enerji gerektirecek.

Nükleer enerji, uzun Ay geceleri nedeniyle güneş enerjisinin kesintiye uğradığı dönemlerde sürekli enerji sağlayabilmesi açısından uzay üsleri için önemli seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

HEDEF 2030'LU YILLAR

Rosatom'un açıklamaları hayata geçirilirse Ay'daki enerji altyapısı, gelecekte kurulabilecek kalıcı üslerin yanı sıra madencilik ve üretim tesislerinin de temelini oluşturabilecek.

Böylece ABD, Çin ve Rusya arasında yıllardır devam eden Ay yarışı yalnızca “Ay'a yeniden insan gönderme” yarışından çıkarak Ay'ın kaynaklarını kullanma ve kalıcı enerji altyapısı kurma yarışına dönüşebilir.

Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!
Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!

Dünya

Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!

Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti
Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti

Ekonomi

Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti

Putin’in temsilcisi, herkese "Ne oluyoruz?" dedirtti! Rusya ve ABD perde arkasında iş tutuyor
Putin’in temsilcisi, herkese “Ne oluyoruz?” dedirtti! Rusya ve ABD perde arkasında iş tutuyor

Dünya

Putin’in temsilcisi, herkese “Ne oluyoruz?” dedirtti! Rusya ve ABD perde arkasında iş tutuyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23