Ay’da nükleer santral kuruluyor! Rusya tarih verdi

Rusya, Ay'da kalıcı faaliyetlerin önünü açabilecek dikkat çekici bir enerji projesi üzerinde çalışıyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ay yüzeyine nükleer enerji santrali kurulmasının 2030'lu yıllarda planlandığını bildirdi.

AY'A NÜKLEER ENERJİ ÜNİTESİ

Lihaçov'un verdiği bilgilere göre Rosatom ile Rus uzay ajansı Roskosmos projenin geliştirilmesi için birlikte çalışıyor.

Mevcut proje kapsamında Ay'a gönderilmesi planlanan enerji ünitesinin 10 kilovata kadar elektrik üretmesi, ağırlığının 1,2 tonu geçmemesi ve en az 10 yıl güvenli şekilde çalışması hedefleniyor.

Ancak Rusya'nın Ay'a ilişkin planları büyüdükçe enerji ihtiyacı da artıyor.

10 KAT DAHA GÜÇLÜSÜ MASADA

Lihaçov, Rosatom'un 10 kilovatlık mevcut tasarımın yanı sıra bunun 10 katı kapasiteye sahip yeni bir nükleer santral seçeneğini de değerlendirdiğini açıkladı.

“Şu anda Ay'da küçük bir nükleer santral geliştiriliyor. Ancak aynı zamanda kapasitesi bunun on katı olan bir santral projesi de değerlendiriliyor” diyen Lihaçov, 10 kilovatlık sistemin gelecekteki endüstriyel faaliyetler için yetersiz kalabileceğine dikkat çekti.

AY'DA MADENCİLİK, OKSİJEN VE ROKET YAKITI ÜRETİMİ

Rusya'nın daha yüksek kapasiteli enerji arayışının arkasında Ay'ın gelecekte yalnızca bilimsel araştırmalar için değil, endüstriyel faaliyetler için de kullanılması planı bulunuyor.

Lihaçov'a göre Ay'daki nadir toprak elementlerinin çıkarılması, buz kaynaklarından oksijen elde edilmesi, roket yakıtı üretilmesi ve çeşitli ürünlerin doğrudan Ay yüzeyinde imal edilmesi ciddi miktarda kesintisiz enerji gerektirecek.

Nükleer enerji, uzun Ay geceleri nedeniyle güneş enerjisinin kesintiye uğradığı dönemlerde sürekli enerji sağlayabilmesi açısından uzay üsleri için önemli seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

HEDEF 2030'LU YILLAR

Rosatom'un açıklamaları hayata geçirilirse Ay'daki enerji altyapısı, gelecekte kurulabilecek kalıcı üslerin yanı sıra madencilik ve üretim tesislerinin de temelini oluşturabilecek.

Böylece ABD, Çin ve Rusya arasında yıllardır devam eden Ay yarışı yalnızca “Ay'a yeniden insan gönderme” yarışından çıkarak Ay'ın kaynaklarını kullanma ve kalıcı enerji altyapısı kurma yarışına dönüşebilir.