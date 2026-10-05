Evde gül yağı yapımı... Kırışıklıklara karşı çözüm arıyorsanız iyi geliyor: Bu cam şişede hazırlanıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gül suyu cilde ne kadar faydalı ise gül yağı da iki katı faydalıdır. Birçok alanda kullanılan gülün yaprağı da cildimiz için iyi gelir. Bu şekilde yapmaya devam edin ve cam şişeye doldurun. Çözüm arayanlar için örnek alarak yapabileceğiniz evde gül yağı yapımı tarifi...
Gül suyu cilde ne kadar faydalı ise gül yağı iki katı.
Gül yaprağının İçindeki uçucu yağlar cildimiz için şifa.
Cildi çok iyi nemlendirir.
Kırışıklıkları açar.
Cildi besler; en iyi Anti-Aging ürünler arasında. Ama bu kadar değerli bir yağın çıkması da bir o kadar zor.
Şu soğuk sıkım denilen o yöntemle 4 kilo gül yaprağından 1 gram gül yağı çıkıyor. Fabrikalarda gül yaprakları kimyasal çözücü ve ayrıştırıcılarla gülün yağını çıkarıyor böylece daha fazla yağ çıkmış oluyor. Ama ve lakin bu yöntemle çıkan yağın 50 ml i 250 tl civarında satılıyor.
Evde gül yağı yapımı...
Gül yapaklarını serip havalandırıyoruz. Yaprakların ıslak olmaması gerekiyor. Sonra yapraklar cam bir şişeye ,kavanoza dolduruyoruz. Üzerine güllerin iki katı olacak şekilde zeytinyağı ekliyoruz. Burada zeytin yağını baz olarak kullanıyoruz, zeytinyağı en iyi tercihtir. Böylece zeytinyağının da nimetlerinden faydalanıyoruz.
Aktarlarda satılan gül yağları Gress yağı denilen ucuz bir yağın içinde bekletildiğinden dolayı uygun rakamlara satılıyor aman dikkat. Alacaksanız çok güvendiğiniz yerlerden ya da firmalardan alın. Olmadı evde yapıverin. Konsantre bir şey istiyorsanız zeytinyağını daha az koyun. Gül yapraklarının üzerini geçene kadar ekleyin.
işte bu kadar, bu şişeyi güneş gören bir yere (balkon olabilir) koyuyoruz ve 1,5 ay bekletiyoruz. Mümkünse günde bir kere ya da aklınıza geldikçe çalkalayın.
1.5 ay sonra çok değerli saf organik el değmemiş hiç bir kimyasal işlem görmemiş 'Gül Yağınız' hazır. Yağı süzüp koyu renkli bir cam şişeye doldurun.
Kültür Sanat
Antik Roma'nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde... Burdur'da binlerce yıllık 18 eser...
Sağlık
Uzman isimden dikkat çeken uyarı: Sonbaharda artan halsizlik fark ettirmeden büyük bir şikayete yol açabilir
Kadın - Aile
Aktarlarda kapış kapış gidiyor: Çelik gibi bağışıklık mı istiyorsunuz, işin sırrı zencefil... Tüket dertten kurtul
Kadın - Aile
Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu
Kadın - Aile
Anadolu'nun kalp dostu geleneği yeniden popüler hale geldi! Akşamdan suya koyup sabah yerseniz...
Kadın - Aile
Dünyanın en zengin beta-karoten' kaynağı 'baby havuç' herkesin gözdesi oldu: Beypazarı'nda siparişlere yetişemiyor
Kadın - Aile
O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir