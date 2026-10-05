Evde gül yağı yapımı... Kırışıklıklara karşı çözüm arıyorsanız iyi geliyor: Bu cam şişede hazırlanıyor

Gül suyu cilde ne kadar faydalı ise gül yağı iki katı.

Gül yaprağının İçindeki uçucu yağlar cildimiz için şifa.

Cildi çok iyi nemlendirir.

Kırışıklıkları açar.

Cildi besler; en iyi Anti-Aging ürünler arasında. Ama bu kadar değerli bir yağın çıkması da bir o kadar zor.

Şu soğuk sıkım denilen o yöntemle 4 kilo gül yaprağından 1 gram gül yağı çıkıyor. Fabrikalarda gül yaprakları kimyasal çözücü ve ayrıştırıcılarla gülün yağını çıkarıyor böylece daha fazla yağ çıkmış oluyor. Ama ve lakin bu yöntemle çıkan yağın 50 ml i 250 tl civarında satılıyor.

Evde gül yağı yapımı...

Gül yapaklarını serip havalandırıyoruz. Yaprakların ıslak olmaması gerekiyor. Sonra yapraklar cam bir şişeye ,kavanoza dolduruyoruz. Üzerine güllerin iki katı olacak şekilde zeytinyağı ekliyoruz. Burada zeytin yağını baz olarak kullanıyoruz, zeytinyağı en iyi tercihtir. Böylece zeytinyağının da nimetlerinden faydalanıyoruz.

Aktarlarda satılan gül yağları Gress yağı denilen ucuz bir yağın içinde bekletildiğinden dolayı uygun rakamlara satılıyor aman dikkat. Alacaksanız çok güvendiğiniz yerlerden ya da firmalardan alın. Olmadı evde yapıverin. Konsantre bir şey istiyorsanız zeytinyağını daha az koyun. Gül yapraklarının üzerini geçene kadar ekleyin.

işte bu kadar, bu şişeyi güneş gören bir yere (balkon olabilir) koyuyoruz ve 1,5 ay bekletiyoruz. Mümkünse günde bir kere ya da aklınıza geldikçe çalkalayın.

1.5 ay sonra çok değerli saf organik el değmemiş hiç bir kimyasal işlem görmemiş 'Gül Yağınız' hazır. Yağı süzüp koyu renkli bir cam şişeye doldurun.