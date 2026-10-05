  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK verileri paylaştı: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı İP’li Lütfü hakimi rüşvete bağlamış Tavanı da tabanı da 'pislik' içinde Sam Amca'nın B-1 paniği: Uçaklarını apar topar çekti Rusya'dan 'yok artık' dedirten çıkış: Fiyatlar Türkiye yüzünden arttı Siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü! Bursa’da fabrika alevlere teslim oldu ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı! Vahap Seçer ve iki belediye başkanı hakkında sıcak gelişme İsrail’den “dijital kıyamet” hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a “mış mış” tepkisi!
Kadın - Aile Evde gül yağı yapımı... Kırışıklıklara karşı çözüm arıyorsanız iyi geliyor: Bu cam şişede hazırlanıyor
Kadın - Aile

Evde gül yağı yapımı... Kırışıklıklara karşı çözüm arıyorsanız iyi geliyor: Bu cam şişede hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Evde gül yağı yapımı... Kırışıklıklara karşı çözüm arıyorsanız iyi geliyor: Bu cam şişede hazırlanıyor

Gül suyu cilde ne kadar faydalı ise gül yağı da iki katı faydalıdır. Birçok alanda kullanılan gülün yaprağı da cildimiz için iyi gelir. Bu şekilde yapmaya devam edin ve cam şişeye doldurun. Çözüm arayanlar için örnek alarak yapabileceğiniz evde gül yağı yapımı tarifi...

Gül suyu cilde ne kadar faydalı ise gül yağı iki katı.

Gül yaprağının İçindeki uçucu yağlar cildimiz için şifa.

Cildi çok iyi nemlendirir.

Kırışıklıkları açar.

Cildi besler; en iyi Anti-Aging ürünler arasında. Ama bu kadar değerli bir yağın çıkması da bir o kadar zor.

Şu soğuk sıkım denilen o yöntemle 4 kilo gül yaprağından 1 gram gül yağı çıkıyor. Fabrikalarda gül yaprakları kimyasal çözücü ve ayrıştırıcılarla gülün yağını çıkarıyor böylece daha fazla yağ çıkmış oluyor. Ama ve lakin bu yöntemle çıkan yağın 50 ml i 250 tl civarında satılıyor.

Evde gül yağı yapımı...

Gül yapaklarını serip havalandırıyoruz. Yaprakların ıslak olmaması gerekiyor. Sonra yapraklar cam bir şişeye ,kavanoza dolduruyoruz. Üzerine güllerin iki katı olacak şekilde zeytinyağı ekliyoruz. Burada zeytin yağını baz olarak kullanıyoruz, zeytinyağı en iyi tercihtir. Böylece zeytinyağının da nimetlerinden faydalanıyoruz.

Aktarlarda satılan gül yağları Gress yağı denilen ucuz bir yağın içinde  bekletildiğinden dolayı uygun rakamlara satılıyor aman dikkat. Alacaksanız çok güvendiğiniz yerlerden ya da firmalardan alın. Olmadı evde yapıverin. Konsantre bir şey istiyorsanız zeytinyağını daha az koyun. Gül yapraklarının üzerini geçene kadar ekleyin.

işte bu kadar, bu şişeyi güneş gören bir yere (balkon olabilir) koyuyoruz ve 1,5 ay bekletiyoruz. Mümkünse günde bir kere ya da aklınıza geldikçe çalkalayın.

1.5 ay sonra çok değerli saf organik el değmemiş hiç bir kimyasal işlem görmemiş 'Gül Yağınız' hazır. Yağı süzüp koyu renkli bir cam şişeye doldurun.

Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Farklı bir hikayesi var
Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Farklı bir hikayesi var

Kadın - Aile

Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Farklı bir hikayesi var

Antik Roma'nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde... Burdur'da binlerce yıllık 18 eser...
Antik Roma'nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde... Burdur'da binlerce yıllık 18 eser...

Kültür Sanat

Antik Roma'nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde... Burdur'da binlerce yıllık 18 eser...

Uzman isimden dikkat çeken uyarı: Sonbaharda artan halsizlik fark ettirmeden büyük bir şikayete yol açabilir
Uzman isimden dikkat çeken uyarı: Sonbaharda artan halsizlik fark ettirmeden büyük bir şikayete yol açabilir

Sağlık

Uzman isimden dikkat çeken uyarı: Sonbaharda artan halsizlik fark ettirmeden büyük bir şikayete yol açabilir

Aktarlarda kapış kapış gidiyor: Çelik gibi bağışıklık mı istiyorsunuz, işin sırrı zencefil... Tüket dertten kurtul
Aktarlarda kapış kapış gidiyor: Çelik gibi bağışıklık mı istiyorsunuz, işin sırrı zencefil... Tüket dertten kurtul

Kadın - Aile

Aktarlarda kapış kapış gidiyor: Çelik gibi bağışıklık mı istiyorsunuz, işin sırrı zencefil... Tüket dertten kurtul

Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu
Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu

Kadın - Aile

Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu

Anadolu'nun kalp dostu geleneği yeniden popüler hale geldi! Akşamdan suya koyup sabah yerseniz...
Anadolu'nun kalp dostu geleneği yeniden popüler hale geldi! Akşamdan suya koyup sabah yerseniz...

Kadın - Aile

Anadolu'nun kalp dostu geleneği yeniden popüler hale geldi! Akşamdan suya koyup sabah yerseniz...

Dünyanın en zengin beta-karoten' kaynağı 'baby havuç' herkesin gözdesi oldu: Beypazarı'nda siparişlere yetişemiyor
Dünyanın en zengin beta-karoten' kaynağı 'baby havuç' herkesin gözdesi oldu: Beypazarı'nda siparişlere yetişemiyor

Kadın - Aile

Dünyanın en zengin beta-karoten' kaynağı 'baby havuç' herkesin gözdesi oldu: Beypazarı'nda siparişlere yetişemiyor

O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir
O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir

Kadın - Aile

O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir

Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor
Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor

Kadın - Aile

Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23