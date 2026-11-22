Eylemler, Avrupa genelindeki öğrenci sendikaları ve gençlik derneklerinin "Geleceğimiz için mücadele edin, onların savaşları için değil" çağrısıyla gerçekleştirildi.

YÜZLERCE GENÇ SORBONNE KAMPÜSÜNE YÜRÜDÜ

Başkent Paris’te Port Royal Tren İstasyonu önünde toplanan yüzlerce genç, Sorbonne Üniversitesinin Pierre ve Marie Curie Kampüsü önüne yürüdü.

Göstericiler, "Ordu için değil, üniversite için para" ve "Geleceğimizin bulanık olması için biber gazına ihtiyacımız yok" yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşte "Polisler veya ordu için değil, üniversiteler ve liseler için para" sloganları atıldı.

Bazı göstericiler kampüs önündeki yola oturarak eylemlerini sürdürürken bölgede yoğun polis önlemleri alındı.

OKUL ÇEVRESİNDEKİ BLOKAJLAR VE MÜDAHALELER DE GÜNDEMDE

Paris’te son haftalarda öğrenci ve lise hareketlerinin yoğunlaşmasıyla protestoların yanı sıra okul çevresindeki blokajlar ve güvenlik güçlerinin müdahaleleri de gündeme geldi.

Fransız basınındaki haberlerde, ülke genelindeki lise ve üniversite protestolarının eğitim politikaları, gençlerin talepleri ve polis müdahaleleri ekseninde sürdüğü, öğrenci hareketlerinin farklı kentlere yayıldığı aktarıldı.