İstanbul için korkutan uyarı geldi! Yarın sabah saatlerine dikkat!
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine dayanarak megakentte yarın fırtına ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yapılan resmi açıklamaya göre, Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Öğle saatlerinden sonra sağanak bastıracak
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği aktarılan duyuruda, öğle saatlerinden sonra özellikle kentin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı ifade edildi. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.
Valilikten tedbir çağrısı
İstanbul Valiliği, olumsuz hava şartlarının yol açabileceği tehlikelere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada; fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı İstanbulluların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.