Uzman isimden dikkat çeken uyarı: Sonbaharda artan halsizlik fark ettirmeden büyük bir şikayete yol açabilir

Sonbaharla birlikte birçok kişinin gün içerisinde kendisini daha yorgun, halsiz ve enerjisiz hissettiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, bu şikâyetlerin uzun sürmesi veya günlük yaşamı etkilemesi halinde altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini ifade etti. Özellikle kansızlığın toplumda sık görülen ve çoğu zaman uzun süre göz ardı edilebilen sağlık sorunlarından biri olduğunu kaydetti. Her yorgunluğu mevsim değişikliğine bağlamamak gerekiyor" Sonbahar aylarında ortaya çıkan halsizlik ve enerji düşüklüğünün çoğu zaman mevsim değişikliğine bağlandığını belirten Doç. Dr. Ali Eser, "Mevsim geçişlerinde uyku düzenindeki değişiklikler, günlük aktivitenin azalması ve yaşam alışkanlıklarındaki farklılıklar kişilerin kendilerini daha yorgun hissetmesine neden olabilir. Ancak halsizlik uzun süre devam ediyor, kişinin günlük işlerini yapmasını zorlaştırıyor veya beraberinde başka belirtiler görülüyorsa bunu yalnızca mevsim değişikliği olarak değerlendirmemek gerekir. Kansızlık da bu şikâyetlerin önemli nedenlerinden biri olabilir" dedi. Kansızlık halsizlik ve enerji kaybına neden olabiliyor Kansızlığın, kandaki hemoglobin düzeyinin kişinin yaş ve cinsiyetine göre beklenen seviyenin altında olmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Ali Eser, özellikle demir eksikliğinin önemli nedenlerden biri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ali Eser, "Kansızlıkta dokulara taşınan oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetler görülebilir. Bazı kişilerde ciltte solukluk ve efor kapasitesinde azalma da dikkat çekebilir. Bu belirtilerin şiddeti kansızlığın derecesine ve gelişme hızına göre değişebilir" dedi. Özellikle uzun süren şikâyetler araştırılmalı" Halsizliğin tek başına kansızlık tanısı koydurmayacağının altını çizen Doç. Dr. Ali Eser, benzer yakınmaların birçok farklı sağlık sorununda da görülebileceğini belirtti. Doç. Dr. Eser, "Kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesi tek başına kansızlık anlamına gelmez. Ancak halsizlik ve çabuk yorulma uzun süredir devam ediyorsa, istirahatle geçmiyorsa, günlük yaşamı etkiliyorsa veya nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi gibi şikâyetler eşlik ediyorsa hekim değerlendirmesi önemlidir. Gerekli görüldüğünde yapılacak kan tetkikleriyle kansızlık olup olmadığı ve varsa nedeninin araştırılması mümkündür" ifadelerini kullandı. Kadınlarda demir eksikliğine dikkat! Özellikle yoğun adet kanaması yaşayan kadınlarda demir eksikliğinin önemli bir sorun olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ali Eser, tekrarlayan kan kayıplarının zaman içerisinde demir depolarının azalmasına ve kansızlığa yol açabileceğini söyledi.