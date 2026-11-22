Türkiye'nin büyük bir diplomatik başarıyla ev sahipliği yaptığı Antalya'daki 31'inci Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP31), küresel uzlaşıya ramak kala Batı cephesinin kirli oyunları devreye girdi. 20 Kasım'da tamamlanması planlanan ancak Avrupa ülkelerinin bitmek bilmeyen ayak diremeleri nedeniyle 14'üncü güne sarkan zirvede, gece geç saatlere kadar süren maratonun ardından sunulan son taslak metin, Almanya ve Fransa'nın küstah itirazlarıyla baltalanmaya çalışıldı.

BAKAN KURUM'DAN REST: ÇÖZÜMSÜZLÜĞE SOKANLAR KENDİNİ DEĞERLENDİRSİN

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Genel Kurul öncesinde yaptığı açıklamada tüm taraflara samimiyet çağrısında bulunarak sürecin sabote edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yapıcı iradesini ortaya koyan Kurum, "Biz genel kurulda bu kararın çıkması noktasındaki irademizi birazdan taşıyacağız. Söz tarafların. Eğer burada samimiyet varsa, gerçekten bir şey yapılmak isteniyorsa, bu salonda bunun yapılacağına inanıyorum" dedi.

Müzakereleri tıkamaya çalışan ülkelere sert uyarılarda bulunan Kurum, "Kararın çıkmaması halinde, COP sürecini çözümsüzlüğe sokacakların kendilerini bu manada değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Niye çıkarmıyoruz? Niye ilerletmiyoruz?" ifadeleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğüne dikkat çekti.

ZİRVEYE GELMEYEN MERZ'İN KİRLİ OYUNU DEŞİFRE OLDU

Avrupa'da her fırsatta çevre ve iklim mürebbiliğine soyunan, Türkiye karşısında ise her defasında ayak oyunlarına başvuran Alman zihniyeti, final gününde gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

Geçmişte devlet ve hükümet başkanları seviyesinde zirvelere koşa koşa katılan Almanya, konu Türkiye'deki uluslararası bir organizasyon olunca çifte standarda sarılmıştı. Başbakan Friedrich Merz'in "yoğun takvim" bahanesinin arkasına sığınarak Antalya'ya gelmemesiyle başlayan diplomatik saygısızlığın ardındaki asıl niyet, Berlin'in son karar taslağını reddetmesiyle gün yüzüne çıktı.

PARİS VE BERLİN CEPHESİ UZLAŞIYI REDDETTİ

Türkiye'nin sunduğu ve elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmayı hedefleyen gerçekçi elektrifikasyon hamlesi metinde öne çıkarken, Avrupa cephesi fosil yakıt ifadelerini bahane ederek masayı devirmeye kalkıştı.

Zirveye bizzat katılmayıp sadece bakan düzeyinde temsil edilen Almanya'nın Çevre Bakanı Carsten Schneider, fosil yakıtlardan çıkışa dair kendi dayatmalarının yer almadığını öne sürerek metnin "Almanya açısından onaylanabilir olmadığını" ilan etti. Fransa Çevre Bakanı Monique Barbut da Berlin ile aynı koroya katılarak başkanlığın sunduğu uzlaşı metnini hedef aldı ve geri adımın "kabul edilemez" olduğunu savundu.

AFRİKA'NIN BEKLEDİĞİ FİNANSMANDA DA BATI OYALAMASI

Öte yandan dünyayı en çok kirleten sanayileşmiş Batılı ülkeler, iklim krizinin faturasını ödeyen gelişmekte olan ülkeler ve Afrika devletlerinin beklediği finansman konusunda da yine yan çizdi. Taslakta ödemelerin 2035'e kadar üç katına çıkarılması hedefi yer almasına rağmen, Batı'nın net rakam vermekten kaçınması nedeniyle nihai yol haritası müzakerelerinin bir sonraki konferansa kadar Etiyopya'da sürdürülmesi öngörüldü.