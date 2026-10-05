Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu

Programa katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, İyilikle Pişen Hayatlar programını deprem sonrasında kadınların hem psikososyal olarak güçlenmelerine hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattıklarını anlatarak şöyle konuştu: “Mutfak alanında ciddi bir istihdam ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kadınlarımızın evlerinden getirdikleri önemli bir mutfak deneyimi var. Bu deneyimi endüstriyel mutfaktan gıda güvenliğine kadar ihtiyaç duyacakları bilgilerle destekleyerek iş hayatına katılımlarının önünü açmak istiyoruz. Şeflerimizin katkısıyla temel bilgileri ve ipuçlarını bir araya getirdiğimiz bir eğitim kitabı da hazırladık. Böylece atölyelerde paylaşılan bilgi ve deneyimi, kadınlarımızın daha sonra da yararlanabilecekleri kalıcı bir kaynağa dönüştürdük. Bu süreçte bilgi ve deneyimleriyle kadınlarımıza destek olan tüm şeflerimize teşekkür ediyoruz.”