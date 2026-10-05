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Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu

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Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu

Türk Kızılay, depremden etkilenen kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğü “İyilikle Pişen Hayatlar” atölyelerinin 11’incisini İstanbul’da gerçekleştirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın katıldığı programda Kilis’ten gelen 20 kadın, ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile şefler Hasan Biltekin, Milhan Erdem, Metin Yavuz ve Zübeyde Yaşlak rehberliğinde aşçılık eğitimi aldı.

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Foto - Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu

Türk Kızılay’ın 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınların mesleki gelişimlerini desteklemek ve istihdama katılımlarını kolaylaştırmak üzere düzenlediği “İyilikle Pişen Hayatlar” atölyelerinin yeni durağı İstanbul oldu. Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile şefler Hasan Biltekin, Milhan Erdem, Metin Yavuz ve Zübeyde Yaşlak’ın bilgi ve tecrübelerini paylaştığı uygulamalı mutfak eğitimi, Kilis’ten gelen 20 kadının katılımıyla gerçekleşti.

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Foto - Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu

Programa katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, İyilikle Pişen Hayatlar programını deprem sonrasında kadınların hem psikososyal olarak güçlenmelerine hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattıklarını anlatarak şöyle konuştu: “Mutfak alanında ciddi bir istihdam ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kadınlarımızın evlerinden getirdikleri önemli bir mutfak deneyimi var. Bu deneyimi endüstriyel mutfaktan gıda güvenliğine kadar ihtiyaç duyacakları bilgilerle destekleyerek iş hayatına katılımlarının önünü açmak istiyoruz. Şeflerimizin katkısıyla temel bilgileri ve ipuçlarını bir araya getirdiğimiz bir eğitim kitabı da hazırladık. Böylece atölyelerde paylaşılan bilgi ve deneyimi, kadınlarımızın daha sonra da yararlanabilecekleri kalıcı bir kaynağa dönüştürdük. Bu süreçte bilgi ve deneyimleriyle kadınlarımıza destek olan tüm şeflerimize teşekkür ediyoruz.”

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Foto - Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu

“Evdeki aşçıdan şefliğe uzanan yolda destek olmak istiyoruz”

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Foto - Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu

Atölyeye rehberlik eden Şef Somer Sivrioğlu ise “Kadınlarımızın her biri kendi mutfağının şefi. Bizim yapmaya çalıştığımız, evdeki aşçıdan şefliğe uzanan bu yolda onlara destek olmak; deneyimlerimizi paylaşarak mutfaktaki becerilerini geliştirmelerine ve bunu ekonomik bir kazanca dönüştürmelerine katkı sağlamak. Kızılay’la bu yolculuğa depremin hemen ardından Gaziantep’te başladık. O dönem hepimiz için çok zordu. Bugün kadınları daha mutlu, daha umutlu görmek çok kıymetli. Kızılay’ın bu çalışmayı sürdürmesi çok değerli. Biz de bu yolculuğun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Programa katılan katılımcılar, atölye sonunda sertifikalarını şeflerin elinden alarak eğitimlerini tamamladı.

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