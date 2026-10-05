Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu
Türk Kızılay, depremden etkilenen kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğü “İyilikle Pişen Hayatlar” atölyelerinin 11’incisini İstanbul’da gerçekleştirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın katıldığı programda Kilis’ten gelen 20 kadın, ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile şefler Hasan Biltekin, Milhan Erdem, Metin Yavuz ve Zübeyde Yaşlak rehberliğinde aşçılık eğitimi aldı.