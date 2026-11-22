Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Tekasür Suresi'nin anlamı üzerinden açgözlülük, dünya sevgisi ve hayatın gayesi üzerine bulunduğu bir mecliste konuşma yaptı.

Görmez, surenin Müslüman olma sürecinde Muhammed Esed'in hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatarak, çocuklara da Tekasür Suresi'nin felsefesinin öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Tekasür Suresi'nin "Elhâkumut tekâsur" ayetiyle başladığını hatırlatan Görmez, ayetin anlamını, "Açgözlülük sizi o kadar oyaladı ki size kendinizi unutturdu, size hayatın gayesini unutturdu" sözleriyle açıkladı.

LEOPOLD WEISS'İ MUHAMMED ESED YAPAN SURE

Tekasür Suresi'nin Muhammed Esed'in Müslüman olma sürecinde etkili olduğunu anlatan Görmez, Leopold Weiss adıyla bilinen ve Avusturya Yahudilerinden olan Esed'in eşiyle Berlin metrosunda yaşadığı bir olayı aktardı.

Görmez, Weiss'in metroda insanların yüzlerine baktığını ve eşine, "Bunların hepsi varlıklı insanlar, hiçbirinin hiçbir ihtiyacı yok ama hiçbiri mutlu görünmüyor. Hepsinin suratında bir hüzün var. Bunun sebebi ne olsa gerek? Mutluluk yok, mutlu değiller" dediğini anlattı.

Bu sohbetin ardından eve dönen Weiss'in Kur'an-ı Kerim'i yerine koyarken Tekasür Suresi'nin tercümesiyle karşılaştığını belirten Görmez, surenin ilk ayetinin dikkatini çektiğini söyledi.

Görmez, Weiss'in ayeti okuduktan sonra sureyi baştan sona tekrar okuduğunu, ardından Kur'an-ı Kerim'i defalarca okuyarak Müslüman olduğunu ve daha sonra Muhammed Esed adını aldığını ifade etti.

Görmez, Esed'in hayatını "Mekke'ye Giden Yol" adlı kitabında anlattığını da hatırlattı.

"İSLAMİYET ZENGİNLİĞİ YASAKLAYAN BİR DİN DEĞİL"

Tekasür Suresi'nin çocukların yetiştirilmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Görmez, İslam'ın zengin olmayı değil, açgözlülüğü ve mal biriktirme hırsını yasakladığını vurguladı.

Görmez, "İslamiyet zengin olmayı yasaklayan bir din değildir, ama tekasürü ve açgözlülüğü yasaklar. Para sahibi olmayı yasaklamaz ama parayı kalbe koymayı yasaklar" ifadelerini kullandı.

"İNSANIN AĞZINI SADECE TOPRAK DOYURUR"

İki cihan serveri peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in (Sallallahu aleyhi ve sellem) insanın mal ve dünya hırsına ilişkin hadislerini de aktaran Görmez, insanın bir vadi dolusu altını olsa daha fazlasını isteyeceğini belirtti.

Görmez, hadislerde insanın iki vadi dolusu altına sahip olsa üçüncüsünü isteyeceğinin anlatıldığını, bu açgözlülüğün ancak toprakla son bulacağını ifade ederek, "Bu açgözlülükten vazgeçip tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder" sözlerini aktardı.

İnsan yaşlandıkça dünya sevgisinin ve hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama düşüncesinin de güçlenebileceğine işaret eden Görmez, bu duruma ilişkin bir hadisi de hatırlattı.

Görmez, konuşmasının sonunda, "Cenabı hak bizleri açgözlülük kötü hasletinden muhafaza eylesin" diyerek dua etti.