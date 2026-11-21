Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin, ABD ve Rusya arasındaki güç dengelerinden Hürmüz Boğazı'ndaki müzakerelere, Türkiye-ABD ilişkilerinden bölgesel ittifaklara kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yapan Fidan, küresel sistemde yaşanan değişime dikkat çekti.

Çin'de düzenlenen zirvede üç liderin bir araya gelmesini önemli bulduğunu belirten Fidan, ABD'nin küresel stratejisini yeniden gözden geçirdiğini, Çin'in ise ekonomik, teknolojik ve askeri kapasitesiyle ABD'yle rekabet eden küresel bir aktör haline geldiğini söyledi.

Çin-ABD ve Rusya buluşmasıyla ilgili flaş sözler

Çin'deki Xi Jinping, Donald Trump ve Vladimir Putin zirvesini değerlendiren Fidan, ülkelerin uluslararası sistemde sürekli değişen bir güç matriksi içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

Trump yönetimiyle birlikte ABD'nin küresel stratejisini yeniden değerlendirdiğini belirten Fidan, Washington yönetiminin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üstlendiği bazı rolleri değiştirme kararı aldığını söyledi.

Çin'in son 20 yılda ekonomik ve teknolojik alanda kaydettiği gelişime dikkati çeken Fidan, bu ilerlemeye askeri kapasitedeki artışın da eşlik ettiğini vurguladı. Çin'in artık ABD ile rekabet eden küresel bir aktör olduğunu belirten Fidan, Rusya'nın da önemli bir nükleer güce sahip olduğunu kaydetti.

Üç liderin bir araya gelmesinden çok ileri bir hamle çıkmayabileceğini düşündüğünü ifade eden Fidan, bu değerlendirmenin şahsi analizi olduğunu ve devletin resmi görüşü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Fidan, üç ülkenin dünya ticareti dahil çeşitli konuları ele almasının önemli olduğunu vurgulayarak, sorunlar çözülemese bile daha kötüye gitmelerinin önlenmesi için nükleer güçlerin bir araya gelerek müzakere etmesinin ve doğrudan temas kurmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Hürmüz için görüşmeler devam ediyor

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelere ve müzakere sürecine ilişkin de konuşan Fidan, taraflar arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü ve çeşitli taleplerin gündeme geldiğini söyledi.

Arabuluculuk yapan isimlerden biriyle ve Katar Başbakanı ile görüştüklerini aktaran Fidan, diplomatik çabaların devam ettiğini belirterek, "İnşallah başarıya ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

ABD ile İran arasında yapılacak bir anlaşmanın yalnızca Hürmüz Boğazı'nın açılması açısından değil, küresel finansal krizin etkilerinin azaltılması bakımından da önemli olduğunu ifade eden Fidan, savaşın ve çözümsüzlüğün ekonomik yükünün her geçen gün daha fazla ülkeyi zorladığını kaydetti.

"Gazze'deki şehitlerin kanı o anda o soykırımı belki durduramayacak ama dünyada bu kan çok şey değiştirecek"

ABD ve İsrail'deki seçim süreçlerine de değinen Fidan, yaşanan gelişmelerde İsrail'in merkezde bir rol oynadığını gördüklerini söyledi.

Başka bir ülke adına vekil unsur gibi savaşa girilmesi durumunda, o ülkenin en güçlü olduğunu iddia ettiği noktadan sorgulanacağını belirten Fidan, Gazze'de yaşananların dünya genelinde önemli değişimlere yol açacağını ifade etti.

Fidan, "Gazze'deki şehitlerin kanı o anda o soykırımı belki durduramayacak ama dünyada bu kan çok şey değiştirecek. Biz o değişikliklerin olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

F-35 açıklaması

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde CAATSA yaptırımları, F-35 programı ve S-400 konularına ilişkin soruları da yanıtlayan Fidan, savunma sanayisindeki engellerin kaldırılması ve ikili ticaret hacminin artırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ABD yönetiminin yetkisine dayanan bazı geciktirmelerin ortadan kalkmaya başladığını ifade eden Fidan, uzun süredir temin edilemeyen bazı mühimmat alımlarında da ilerleme görüldüğünü söyledi.

Konunun yasal düzenlemelerle bağlantılı uygulama maddeleri bulunduğunu belirten Fidan, bu alanlardaki engelleri aşmak için çalıştıklarını kaydetti.

Siyasi iradenin yaklaşık bir buçuk yıldır ortaya konulduğunu dile getiren Fidan, sürecin ABD'nin de çıkarına olmayan bir politikaya dönüştüğünü ifade etti.

ABD siyasetinde lobi faaliyetlerinin etkisine dikkati çeken Fidan, "Amerika önce mi, İsrail önce mi diyenlerin bir kavgası var." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim nezdinde bu konuda irade bulunduğunu belirten Fidan, "İnşallah açacağız bu konuyu. Bu konuda biraz sistemik ve disiplinli gitmek gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Mekke İttifakı açıklaması

Türkiye'nin son dönemde farklı diplomatik girişimlerde yer almasını ve bölgesel ittifak stratejisini de değerlendiren Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır ortaya koyduğu dış politika vizyonuna işaret etti.

Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü ve Gazze 8'li grubu gibi girişimlerin krizlerin ardından geliştirilen yeni mekanizmalar olduğunu belirten Fidan, işbirliğinin önemini vurguladı.

Her girişim için ayrı bir stratejik vizyon ve mekanizma oluşturulması gerektiğini ifade eden Fidan, Türkiye'nin bölgesel sorunlara sahip çıkabilecek bir kapasiteye ulaştığını söyledi.

Fidan, Türkiye'nin sahip olduğu gücün beraberinde sorumluluk getirdiğini belirterek, bölgesel gelişmeler karşısında proaktif hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

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