Dünyanın en zengin beta-karoten' kaynağı 'baby havuç' herkesin gözdesi oldu: Beypazarı'nda siparişlere yetişemiyor

"Baby havuçta aslında tonaja bakmıyoruz" Toplam üretim alanlarının 500 dönüm olduğunu ifade eden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Havuç için ayırdığımız bölüm 150 dönüm. Bunun bir kısmı tabii baby, mini havuç. Diğer büyük bölümü de nantes tipi dediğimiz normal sofralık havuçlar oluyor. Bu sezonda gayet normal bir rekolteye sahibiz. Genel ortalamamız normal havuçta 6 ile 8 ton arası. Bunun biz ayrılmasını gerçekleştiriyoruz. İncesi, orta boyu, irisi, kırığı olmak üzere ayrılıyor. Onun için bu değişken bir rakam aslında. Baby havuçta aslında tonaja çok bakmıyoruz. Çünkü orada önemli olan adet sayısı, miktar olmuş oluyor. Çünkü diğer havuca oranla aşağı yukarı 5'te 1 diyebilirim. 1 ton civarında gibi düşünebilirsiniz ve yaprağıyla, üzerindeki pürüyle beraber gönderimini gerçekleştiriyoruz." Erdoğan, baby havuç üretimini birkaç firmayla anlaşmalı şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, firmaların talep ettikleri miktara göre üretim yaptıklarını söyledi. Ürünün hasadını ve sevkiyatını da kendilerinin gerçekleştirdiğini aktaran Durmuş Erdoğan, bu alanda daha butik bir üretim modeliyle çalıştıklarını ifade etti.