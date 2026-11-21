İstanbul'un en önemli tarihi ve dini mekânlarından biri olan Sultanahmet Camii'nde çektiği videoyla gündeme gelen oyuncu Çiğdem Batur, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Caminin hijyen ve havalandırma şartlarına ilişkin sözleriyle tepki çeken Batur'un açıklamasında tek bir özür ifadesine dahi yer vermemesi dikkat çekti.

Bir özrü çok gördü!

Batur, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle belirtmek isterim ki; sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekânı hedef almak değildi. Dikkat çekmek istediğim konu, hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaret edilen tarihi bir mekândaki hijyen ve havalandırma sorunuydu.”

Sözlerinin farklı şekillerde yorumlandığını belirten Batur, yetkililerle görüştüğünü ve dile getirdiği sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını öğrendiğini aktardı.

Özür yerine hukuki işlem mesajı

Kamuoyunun tepkisini anlamaya çalışmak ve gönül almak yerine hukuki işlem mesajı veren Batur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öte yandan eleştiri ve farklı görüşlere her zaman açık olmakla birlikte, hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara ilişkin yasal haklarım saklıdır. Bu nitelikteki içerikler gerekli hukuki değerlendirmeler doğrultusunda ele alınacaktır.”

Söz konusu bir kilise veya havra olsaydı!

İbadethanelerin temizliğine ilişkin eksiklikleri dile getirmek elbette herkesin hakkıdır. Ancak bunu yaparken kullanılan üslubun, mekânın manevi değerine ve orada ibadet eden insanların hassasiyetlerine uygun olması gerekmez mi?

Söz konusu mekân bir kilise veya havra olsaydı aynı üslup kullanılır mıydı? Gelen tepkiler karşısında bir özür dilemekten yine bu kadar imtina edilir miydi?

Müslümanların ibadethaneleri de en az diğer inançların kutsal mekânları kadar saygıyı hak ediyor.

Kişilik haklarına gösterilmesini istediği hassasiyeti Müslümanların manevi değerlerine karşı da göstermesi beklenen Batur'un açıklamasında bir özür cümlesinin dahi bulunmaması, tartışmanın en dikkat çekici boyutunu oluşturdu.