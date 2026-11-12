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Yerel Ev sahibiyle kiracı arasında bıçaklı mevzu
Yerel

Ev sahibiyle kiracı arasında bıçaklı mevzu

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Ev sahibiyle kiracı arasında bıçaklı mevzu

Samsun'un İlkadım ilçesinde kira meselesi yüzünden çıkan kavgada ev sahibi, evini kiralayan vatandaşı bıçakladı. OIayda bıçaklı saldırgan tutuklandı.

Feci olay, İlkadım ilçesi Kadıfekale Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi H.T. (43) ile kiracısı Y.Ö. (31) arasında kira alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., kiracısı Y.Ö.'yü kolundan bıçakladı. Ev sahibi H.T. de burnundan yaralandı. Bıçakla yaralanan kiracı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ev sahibi H.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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