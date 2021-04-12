Etnospor ne demek? Etnospor oyunları nelerdir?
Etnosporun ne demek olduğu merak edilirken etnospor oyunlarının neler olduğu da merak konusu oldu. Peki, etnospor ne demek? Etnospor oyunları nelerdir? Etnospor hangi ülkelerde yapılıyor?
Etnospor, geleneksel kültürlerin korunduğu etnik kimliklere ait çok sayıda ögeyi bünyesinde bulunduran spor aktiviteleridir.
Bununla beraber etnosporun amacı; geleneksel spor ve oyunların tüm dünyada aktüel hale gelmesi, yaşatılması ve bilinirliklerinin artmasını sağlamaktır.
Etnospor, yüz yıllardır uygulanan spor dallarına verilen genel bir addır. Bu kapsamda toplumların sahip oldukları spor geleneklerinden uzaklaşmaması için etkinlikler düzenlenir.
Etnospor hangi ülkelerde yapılıyor?
Türkiye, Kırgızistan, Hindistan ve bazı ülkelerin geleneklerinde yer alan spor müsabakaları, Etnospor kapsamında yer almaktadır.
Etnospor oyunları neler?
Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yağlı Güreş ve Yaya Okçuluğu, bu kapsamda yer alan spor dalları arasında yer alır.