Et fiyatlarındaki oyun deşifre oldu

Ülke TV'ye konuk olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ramazan ayı itibarıyla et fiyatlarında yaşanan aşırı fiyat artışlarının arka planını anlattı.

Et fiyatlarının, kimler tarafından nasıl yükseltildiğini açıklayan Ağaoğlu, "İsimler ve markaların listesi var. 100 bin hayvan getirip, 15 binini kesime veren var. Bunların hepsi biliniyor" diyerek stokçulara bir an önce hayvanları kesime verin çağrısı yaptı.

İşte Ağaoğlu'nun ÜLKE TV'deki o açıklamaları:

Şimdi bu millete layık olmak lazım…Birileri depremde kumbarasını açıp, birikmiş 35 lirasını depremzedeye gönderirken kimisi gıda fiyatları ile oynadı. İhtiyaç duyulan ürünlerle ilgili vurgun peşine düştüler. Tabii çoğunluk böyle değil ama bu azınlıkta fırsatçılara karşı da biz tedbirli olmalıyız. Şuan Ramazan ayındayız. Ramazan deyince akla ilk ne gelir; pide ve güllaç. Pide fiyatları geçtiğimiz yıl 330 gram Pide 6 lira iken 300 gram oldu. Fırıncılar Federasyonu başkanı Ali İbrahim Balcı ile yayındaydık. O geçen sene de 300 olduğunu söyledi ama ben notlarıma baktım 330 gramdı. Benim gördüğüm kadarıyla yüzde 80’nin üzerinde bir artış var. Fırıncılar, Ramazan ayı boyunca biraz kâr etmeden çalışsalar, 9 TL yapsalar...

Ete her hafta 15 TL zam yaptılar

Et fiyatları spekülatif olarak artırıldı. Bunun belgeleri bende mevcut. Her hafta 15 lira zam gele gele 100 lira olan karkas Aralık ayından bu yana 225 liraya yükseltildi. Vatandaş kıymayı 300 TL’den nasıl alacak.

Bu arada İstanbul'da ve Türkiye'de örgütü Türkiye Perakendeciler Derneği (PERDER) var. Derneğin İstanbul başkanı ile görüştüm. İstanbul’da 2100’ün üzerinde mağazaları var. Et ve Süt kurumu ile anlaşma yapıldı. Ramazan ayın kıymayı 190 TL’den 210 TL’den de kuşbaşını sabitlediler.

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Tarım Kredi Kooperatif Market’lerden ise müjdeli haber geldi. Tarım Kredi Market’te 140 TL kıyma 150 TL ise kuşbaşı. Et ve Süt Kurumu’nda ise 120 lira kıyma 130 lira kuşbaşı.

Ancak eti bulmak zor. Et ve Süt Kurumu olmasa ne yapacağız. Hayvanların piyasaya verilmediğine dair iddialar var. Bunlar bilinen firmalar. Ben size bir örnek vereyim; Birkaç tüccara devletimiz ayrılacak tanıtı. Tarım politikamız kendi üreticimizi desteklemek üzeredir. Tarım Bakanlığımız ithalata sıcak bakmaz. Kredi ve teşvikler gibi çok sayıda destem mevcut. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne girerek herkes bunlardan faydalanabilir.

100 bin hayvan getirip kesmiyorlar

Etteki spekülasyonu hissettiler ve biz hayvan ithalatı izin veriyoruz dediler.100 bin dana getiren tüccar bunun yüzde 15’ini kesim için piyasaya sunuyor. Geri kalanını elde tutup birde üstüne piyasaya haber salıyor; ‘Pazartesi ete 15 TL daha zam gelecek’ diye.

"Devletin demir pençesi üzerinizde"

Ürdünlü bir işadamı 100 bin kota alıyor… Kayseri’den Konya’da firmalar var. Bunların çoğu tanınmış firmalar. Et ve Süt Kurumu, piyasaya 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin küçükbaş hayvan stoku ile Ramazan’a hazırım dedi. 8 bin 500 ton 25 bin danaya denk geliyor ama düşünün sadece bir kişi 100 bin hayvan getirmiş. O stokçular bir an önce hayvanları kesime versinler. Yoksa devletin demir pençesi tepelerine inecek, ondan kurtulurlar.