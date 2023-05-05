Eşya gibi satışa çıkardılar | Irak’ta ülke gündemini sarsan skandal

Irak'ta çok konuşulacak bir olay yaşandı. Bir aile iki çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satışa çıkarttı.

Haber Global'in haberine göre; Irak’ta bir aile 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalıştı. Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Anbar kentinde biri kız biri erkek olan çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan anne ve babanın gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edilerek, ailenin suçüstü yakalandığı aktarıldı.