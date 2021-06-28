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Yerel Esrarengiz ölüm! Traktörüne yaslanmış halde bulundu
Yerel

Esrarengiz ölüm! Traktörüne yaslanmış halde bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde 61 yaşındaki Halil Tunç, tarlasında traktörüne yaslanmış halde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği sanılan Tunç'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 09:38:00 -
Esrarengiz ölüm! Traktörüne yaslanmış halde bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinin Güllübahçe Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Halil Tunç, dün çalışmak için Karaağaçlar mevkiindeki pamuk tarlasına gitti. Gün boyu tarlada çalışan Tunç, öğleden sonra, komşuları tarafından traktörüne yaslanmış hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri edildi. Sağlık ekipleri, Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunda herhangi darp ve kesici delici alet yarası bulunmayan Tunç'un açıkta 43 dereceyi bulan sıcak havada çalışmaya bağlı kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde bulunduğu bildirildi. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Tunç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 

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