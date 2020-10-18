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Spor Eskrimde Bursa'da düzenlenen 12 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası tamamlandı
Spor

Eskrimde Bursa'da düzenlenen 12 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:47:35 -
Eskrimde Bursa'da düzenlenen 12 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası tamamlandı

SAKARYA (AA) - Bursa'da düzenlenen 12 Yaş Altı Kız ve Erkekler Flöre Açık Turnuvası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Çekirge Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından kızlarda Balıkesir Eskrim Spor Kulübünün sporcusu Elvin Gülışık, erkeklerde ise Ameur Issa Ould birincilik elde etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvaya, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinden 61 sporcu katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Orhan Bayrak ve Bursa Eskrim İl Temsilcisi Necdet Külahçı tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular şunlar:


12 Yaş Altı Kızlar:

1. Elvin Gülışık

2. Ayşe Orakçı

3. Alara Atmaca


12 Yaş Altı Erkekler:

1. Ameur Issa Ould

2. Çağın Akgül

3. Poyraz Ali Ekici

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