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Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:50:59 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Narkotik köpeği "Lady" ile ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 41,92 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 290 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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