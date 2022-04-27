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Yerel Eskişehir'de kanser tedavisi gören 62 yaşındaki adam Müslüman oldu
Yerel

Eskişehir'de kanser tedavisi gören 62 yaşındaki adam Müslüman oldu

Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 17:23:00 -
Eskişehir'de kanser tedavisi gören 62 yaşındaki adam Müslüman oldu

Şehir Hastanesi Palyatif Servisi'nde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Parkhomenko'nun yakınları bu isteği İl Müftülüğüne iletti.

İl Müftüsü Bekir Gerek öncülüğünde Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ihtida merasimde Parkhomenko, kelimeişehadet getirerek, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman oldu. Müftü Gerek, "Kadir" adını alan Parkhomenko'ya Kur'an-ı Kerim ve ihtida belgesi takdim etti.

İhtida merasimi sonrası konuşan Parkhomenko'nun kızı Viktoriya Özkan, kendisinin de 10 yıl önce Müslüman olduğunu söyledi.

Eskişehir'de bir güzellik salonu sahibi olan Özkan, "Babam 4 yıldır Eskişehir'de yaşıyor. Hastanede tedavi görürken Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun için nelerin gerektiğini sordu. Bugün, Kadir Gecesi'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu." diye konuştu.

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