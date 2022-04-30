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Yerel Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, 14 metre derinlikteki tünelde yakalandı
Yerel

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, 14 metre derinlikteki tünelde yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alınarak yapılan işlemlerden sonra serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 10:37:00 -
Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, 14 metre derinlikteki tünelde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yaklaşık 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Alanda kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ekipler, zanlılar tarafından jeneratör ve delme aleti kullanılarak 14 metre derinliğinde 6 metre yatay tünel kazılarak tümülüsün merkezine ulaşılmaya çalışıldığını tespit etti.

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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