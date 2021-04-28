Eskişehir Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Ortaöğretim son sınıf öğrencileri, YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, YKS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Eskişehir Teknik Üniversitesi taban puanı 2021, Eskişehir Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kontenjanları nelerdir?
ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.