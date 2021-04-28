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Eğitim Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. YKS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, üniversite taban puanlarını ve yüzdeliklerini araştırıyor. Peki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanı 2021, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 23:32:00 -
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Her yıl yapılan YKS sınavına iki aydan az bir süre kaldı. Sınav heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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