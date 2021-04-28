Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
İnsanlar gelecekte yapmayı düşündükleri meslekler için liseden başlayarak bir takım seçimler yapmaktadırlar. Liseden sonra önemli diğer aşama üniversitedir. Üniversite için YKS sınavına girmek ve hedeflenen üniversitenin taban puanını almak gerekiyor. Peki, Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanı 2021, Eskişehir Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi kontenjanları nelerdir?
YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Anadolu Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Anadolu Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.