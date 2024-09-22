Eski takıma yeniden transfer olmak istiyor! Mario Balotelli transfer açıklaması: Geri dönmek istiyorum

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Mario Balotelli henüz bir takıma imza atmadı.

İtalyan golcü, Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen Serie A'ya dönmek istediği için bunları kabul etmediğini söyledi.

Inter ile Milan arasındaki Milano derbisi öncesinde Balotelli DAZN'a verdiği röportajda, "Serie A'ya dönmek istiyorum. Yurt dışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için her şeyi yavaşlattım. Umudum var." açıklamasında bulundu.

MARIO BALOTELLI'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerinde İtalya'da Lumezzane, Inter, Milan, Brescia ve Monza formalarını giyen Mario Balotelli, İngiltere ve Fransa da farklı takımlarda oynadı.

İtalyan golcü, Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool, Ligue 1'de ise Marsilya ve Nice formalarını giydi.

Baloteli, Süper Lig'de 2 farklı dönemde Adana Demirspor'da oynarken Türkiye'deki kariyerinde 51 maçta 26 gol ve 8 asist kaydetti.