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Aktüel Eski su deposuna saklanan 24 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Eski su deposuna saklanan 24 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde eski su deposunda 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:05:00 -
Eski su deposuna saklanan 24 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde eski su deposunda 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş'ın Yoldöndü bölgesinde arazide operasyon düzenledi.

Operasyonda, eski su deposu içine saklanan, gerekli belgeleri olmayan ve yurda yasa dışı yollarla girdiği saptanan Afganistan uyruklu 24 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınırdan giriş yapmasına imkan sağlayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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