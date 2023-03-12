Eski iş yerinden et çaldı... Tutuklandı
İstanbul'da eskiden çalıştığı okulun mutfağından et çalan şüpheli tutuklandı.
Arnavutköy'de eskiden çalıştığı okulun mutfağından et çalan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki lisenin mutfağında bulunan etlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin okulun eski görevlisi U.K. olduğunu tespit etti.
Merkez Mahallesi'ndeki caddede ekiplerce yakalanan U.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, "iş yerinden hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.
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