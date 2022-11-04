Eski İhvan-ı Müslimîn Genel Başkan Vekili İbrahim Munir vefat etti
Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı Başkan Vekili görevini de bir dönem yürüten İbrahim Munir Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı Başkan Vekili görevini de bir dönem yürüten İbrahim Munir Hakk'ın rahmetine kavuştu.
İhvan-ı Müsliminin Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan ve Londra'da ikamet eden Munir, kurulduğu 1928 yılından bu yana teşkilatın işlerini Mısır dışından yöneten ilk kişiydi.
Munir 1955 yılında 5 yıl hapse mahkûm edildikten sonra 1965 yılında tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Şehid Muhammed Mursi 2012'de Munir için af çıkarmıştı. Munir, Muhammed Bedi ve yardımcısı Mahmud İzzet'in tutuklanmasının ardından İhvan'ın genel başkan veliliğine gelmişti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet eden Munir, bugün sabah saatlerinde vefat ettiği belirtildi. (İLKHA)