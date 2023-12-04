Eski büyükelçi casusluk iddiasıyla gözaltına alındı!
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha, Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alındı.
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha, Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alındı.
KÜBAYA İSTİHBARAT SAĞLADI İDDİASI
Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 2 üst düzey yetkili, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) uzun süredir Küba'ya yönelik "karşı istihbarat" soruşturması yürüttüğünü kaydetti.
Yetkililer, yürütülen soruşturmada ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 73 yaşındaki Rocha'nın gözaltına alındığını aktardı.
Rocha'nın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, "Küba'nın çıkarlarına hizmet etmekle" suçlandığı aktarıldı.
ABD'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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