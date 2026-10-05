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Yerel Eşini, kızının önünde hunharca katletti! 2 çocuk annesi kadın 4 kurşunla can verdi
Yerel

Eşini, kızının önünde hunharca katletti! 2 çocuk annesi kadın 4 kurşunla can verdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Konya’da ayrı yaşadığı eşinin evine giden ancak evde bulamayan İzzet Elbük, sokakta rastladığı eşi Vennaz Elbük’e gözünün önünde kurşun yağdırdı. 4 mermi isabet eden 2 çocuk annesi kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cani koca gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. İzzet Elbük, boşanma aşamasında ve ayrı yaşadığı eşi Vennaz Elbük'ün oturduğu eve geldi. İzzet Elbük eşini evde bulamadı. Elbük, apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi Vennaz Elbük ve kızı ile karşılaştı. İzzet Elbük, kızının gözü önünde Vennaz Elbük'e tabancayla defalarca ateş etti. Vücuduna 4 mermi isabet eden Vennaz Elbük, yere yığıldı. İzzet Elbük ise aracına binip uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi Vennaz Elbük, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elbük, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Olaydan kısa süre sonra evinde gözaltına alınan İzzet Elbük’ün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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