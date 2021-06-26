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Yerel Eşine kızan kadın, evini ateşe verdi
Yerel

Eşine kızan kadın, evini ateşe verdi

Kilis'te eşiyle boşanma aşamasında olan ve bunalıma giren kadın, evini ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 20:37:00 -
Eşine kızan kadın, evini ateşe verdi

Kilis’te boşanma aşamasında olan bir kadın girdiği bunalım sonucu evini ateşe verdi. Dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Evini ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan N.B. adlı kadın ikamet ettiği Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerindeki evi girdiği bunalım sonucu ateşe verdi. Dumanı gören vatandaşlar, N.B. ile 2 çocuğunu evden çıkardı. Dumandan zehirlenen N.B. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Polis, çocuklarını koruma altına aldı

Evli ve 2 çocuk annesi N.B’nin eşi M.B. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yanan evi kısa sürede söndürürken, N.B’nın 2 çocuğu polis tarafından yakınları gelene kadar koruma altına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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