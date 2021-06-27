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Yerel Esenyurt'ta trafik kazası! 2 yaralı
Yerel

Esenyurt'ta trafik kazası! 2 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 16:03:00 -
Esenyurt'ta trafik kazası! 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu’nda Edirne istikametinde seyir halindeki 34 ZE 1225 plakalı otomobilin sürücüsü Haramidere mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda savrulan araç, aydınlatma direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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