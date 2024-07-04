  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Esenler’de 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Yerel

Esenler’de 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 05:36:00 - 2024-07-04 05:40:27

Esenler’de inşaat çalışması için temeli kazılan boş arsanın bitişiğinde bulunan 6 katlı bina, önceden barındırdığı çatlakların artması sebebiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul’un Esenler ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada önceden olan çatlakların artması üzerine bina sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, binada incelemelerde bulundu.

Yapılan inceleme sonrası oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bina zabıta ekiplerince mühürlenirken detaylı incelemenin sabah saatlerinde olacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23