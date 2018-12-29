Esed'ten büyük küstahlık! Erdoğan ve Davutoğlu'nu 'terör listesine' aldılar

Dünya Münbiç'teki gelişmelere odaklanmışken Beşşar Esed rejimi kara propagandaya başladı.

Şam rejimine bağlı olarak faaliyet gösteren Kara Para Aklama ve Terör Finansmanıyla Mücadele Kurulu, içlerinde yüzlerce Suriyelinin de yer aldığı bir 'terör listesi' açıkladı.

67 Suudi Arabistan vatandaşı ve 42 Lübnanlının yer aldığı sözde terör listesinde, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun isimleri de dahil edildi.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın da adının yer aldığı skandal liste büyük tepki çekti.

Operasyon korkusuyla kara propagandaya başladılar

TSK'nın Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonun hazırlıkları sürerken hop oturup hop kalkan Esed rejimi, Ortadoğu halklarının umudu olan Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'a kin ve nefret kusmayı sürdürüyor.

Suriyelilerin haklı taleplerine kulak vermesi için Esed ile yürüttüğü mekik diplomasi ile Suriye'nin kan gölü olmaması için büyük çaba gösteren eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İslami hizmetleriyle büyük takdir toplayan Nurettin Yıldız'ın da pespaye listeye alınması, katil Esed rejiminin Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.