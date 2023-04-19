Esed'in en yakın isminden şok eden Türkiye itirafı: Bazı güçler var ve tüm yollara başvurdular
Esed'in Moskova Temsilcisi Başar Caferi, Suriye ile Türkiye ile normalleşmesini istemeyen bazı güçler olduğunu söyledi.
Esed'in Moskova Temsilcisi Başar Caferi, Şam'ın Ankara'yla iyi ilişkilere sahip olmak istediğini söyledi.
Uluslararası Kudüs Günü vesilesiyle basın toplantısı düzenleyen Esed'in Moskova Temsilcisi Caferi, Türkiye'yle ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.
Caferi, "Türkiye, bizim komşumuz, onunla iyi ilişkiler istiyoruz. Halklarımız arasında karşılıklı çıkarlar ve ilişkilerimizin zora girmesini istemeyiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istemeyen bazı güçler bulunduğunu kaydeden Caferi, söz konusu güçlerin bunun önüne geçmek için tüm olası yollara başvurduğunun altını çizdi.
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