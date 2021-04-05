  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına bileniyor
Spor

Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına bileniyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Gençlerbirliği’ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 17:29:00 -
Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına bileniyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, dün oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ardından ara vermeden idmana çıktı.

Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalışan oyuncular, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlanan Arvydas Novikovas ise çalışmada yer almadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler
Medya

İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler

Ahlaksız ve şiddet sahneleriyle toplumun altına dinamit yerleştiren Çukur dizisinden gelen bir görüntü, İbo Show’daki anları hatırlattı...
Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Pozantı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Korkulan oldu! Silahlar patladı
Dünya

Korkulan oldu! Silahlar patladı

Rusya ile Ukrayna sınır hattında kriz devam ederken sabah saatlerinde el bombaları ve silahların ateşlendiği bilgisi bölgeye yakın kaynaklar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay