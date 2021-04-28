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Eğitim Erzurum Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Erzurum Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üniversitelerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Peki, Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanı 2021, Erzurum Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve Erzurum Teknik Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 18:32:00 -
Erzurum Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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