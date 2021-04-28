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Eğitim Erzurum Atatürk Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Erzurum Atatürk Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Nisan ayının sonlarına doğru gelmemizle birlikte bu sınav heyecanı daha çok artmış durumda. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor Peki, Atatürk Üniversitesi taban puanı 2021, Atatürk Üniversitesi başarı sıralaması ve Atatürk Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:54:00 -
Erzurum Atatürk Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. İşte merak edilen haberin detayları…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

Erzurum Atatürk Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Erzurum Atatürk Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

 

 

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