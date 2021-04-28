Erzurum Atatürk Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Nisan ayının sonlarına doğru gelmemizle birlikte bu sınav heyecanı daha çok artmış durumda. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor Peki, Atatürk Üniversitesi taban puanı 2021, Atatürk Üniversitesi başarı sıralaması ve Atatürk Üniversitesi kontenjanları nelerdir?