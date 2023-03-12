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Aktüel Erzincan’da trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Erzincan’da trafik kazası: Yaralılar var

Erzincan’da otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 17:55:00 -
Erzincan’da trafik kazası: Yaralılar var

Kaza, bugün öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dilan Palut idaresindeki 24 AS 974 plakalı otomobil, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada sürücü kadın ile birlikte otomobilde bulunan Palut ailesinden 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan kazada yaralananların CTT Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Palut’un kızı, eşi ve çocukları olduğu öğrenildi.

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