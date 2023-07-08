Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
Erzincan’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Erzincan’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta sinyalizasyon ışıklarına riayet edilmemesi üzerine iki minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.