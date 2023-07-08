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Yerel Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
Yerel

Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 08:31:00 -
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta sinyalizasyon ışıklarına riayet edilmemesi üzerine iki minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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