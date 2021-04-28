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Eğitim Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

YKS sınavına girecek üniversite öğrenci adayları, üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmakta. Peki, Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanı 2021, Binali Yıldırım Üniversitesi başarı sıralaması ve Binali Yıldırım Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:21:00 -
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayları üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

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YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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