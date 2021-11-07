Ersin'e Premier Lig'den dev talip

Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren ve mali anlamda da istediği yatırımların karşılığını alamayan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Chelsea'nin transfer listesine girdi. 2023'te kontratı bitecek file bekçisi için Siyah-Beyazlı yönetimin de iyi gelecek tekliflere açık olduğu iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta 1.5 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri her gün üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Chelsea'nin de radarına girdi. Daha önce Fransız kulüplerinin peşine düştüğü 20 yaşındaki eldiven için Premier Lig ekibinden ilk 'yaklaşma' geldi.

Chelsea adına çalışan kulübün eski oyuncularından Claude Makalele, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Makalele'nin Kartal'ın hocasına genç eldiven ile ilgili sorular yönelttiği kaydedildi. Ersin Destanoğlu'nun tecrübeli Mert Günok'u keserek formayı vermemesi de Avrupa'da yakından takip ediliyor.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile kontratı 2023'te sona eriyor. Genç eldiven için Transfermarkt'ın belirlediği bonservis bedeli 8.5 milyon Euro.

Ersin genç yaşında Beşiktaş ile 2 kupa kazandı. Süper Lig şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşadı.