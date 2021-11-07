  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ersin'e Premier Lig'den dev talip
Spor

Ersin'e Premier Lig'den dev talip

Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren ve mali anlamda da istediği yatırımların karşılığını alamayan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Chelsea'nin transfer listesine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:27:00 -
Ersin'e Premier Lig'den dev talip

Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren ve mali anlamda da istediği yatırımların karşılığını alamayan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, İngiltere Premier Lig'in dev ekibi  Chelsea'nin transfer listesine girdi. 2023'te kontratı bitecek file bekçisi için Siyah-Beyazlı yönetimin de iyi gelecek tekliflere açık olduğu iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta 1.5 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri her gün üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Chelsea'nin de radarına girdi. Daha önce Fransız kulüplerinin peşine düştüğü 20 yaşındaki eldiven için Premier Lig ekibinden ilk 'yaklaşma' geldi.

Chelsea adına çalışan kulübün eski oyuncularından Claude Makalele, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Makalele'nin Kartal'ın hocasına genç eldiven ile ilgili sorular yönelttiği kaydedildi. Ersin Destanoğlu'nun tecrübeli Mert Günok'u keserek formayı vermemesi de Avrupa'da yakından takip ediliyor.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile kontratı 2023'te sona eriyor. Genç eldiven için Transfermarkt'ın belirlediği bonservis bedeli 8.5 milyon Euro.

Ersin genç yaşında Beşiktaş ile 2 kupa kazandı. Süper Lig şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması
Tarih

Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması

07 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması. 8 Kasım 1918..
En hafif cezayı verdiler! Küfürbaz Lütfü görevden alındı
Gündem

En hafif cezayı verdiler! Küfürbaz Lütfü görevden alındı

Şehit emanetine küfür ederek büyük bir skandala imza atan Lütfü Türkkan'ın İyi Parti grup başkanvekilliği görevinden alındı. Bu durumda Türk..
HÜDA PAR da küfürbaz Lütfü’ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Akşener ve Meclis gereğini yapmalı!
Gündem

HÜDA PAR da küfürbaz Lütfü’ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Akşener ve Meclis gereğini yapmalı!

İP’li Lütfü Türkkan’ın skandal küfürlerine bir tepki de HÜDA PAR’dan geldi. HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, İP’e ve Meclis’e seslene..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay