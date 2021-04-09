Ersin Korkut'un skandal sözlerinden 'Kürtçe' provokasyonu! #Amed

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Beraberindeki kişi ile bir video kaydında görüntülenen Ersin Korkut, 'Diyarbakır'ı nasıl buldun?' sorusuna, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz." diyerek cevap verdi. Açıkça PKK'lı alçaklarla ağız birliği yapan Korkut, gelen tepkilerden sonra kıvırarak, şu paylaşımı yaptı:

Tepkilerden sonra kıvırmıştı!

"Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız."

Sosyal medyada tehlikeli provokasyon

Ersin Korkut'a gelen tepki Diyarbakır için Amed demesi değil, PKK'lı hainlerle aynı ağzı kullanarak, "Diyarbakır bizim başkentimiz." ifadelerini kullanmasınaydı. Twitter'da, 'Ersin Korkut tutuklansın' hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı. Yaşananlar üzerine sahneye çıkan bazı çevrelerse, vatandaşların 'Amed' denmesine tepki gösterdiğini öne sürerek, Kürtçe provokasyonuna soyundu.

Kürt kimliğini öne çıkartarak kışkırtmaya çalıştılar

Rudaw adlı haber internet sitesi de aynı provokasyona çanak tutanlardan oldu. Rudaw'ın haberinde, "Kürt oyuncu 'Amed'i seviyoruz başkentimiz' dediği için linç edildi." ifadeleri kullanıldı.