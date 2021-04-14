Erol Bulut'un yeni işi ortaya çıktı! Volkan Demirel ile ortak oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut ve yardımcı antrenör Volkan Demirel esnaflığa adım attı. Sarı-Lacivertliler'de beklenen etkiyi yapamayan genç teknik adam, yaklaşık üç hafta önce kulüple ayrılık yaşamıştı. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bulut, iyi anlaştığı eski yardımcısı Volkan Demirel ile Acarkent'te bir kasap dükkanı açtı. Kasapta et tutkunlarına yönelik ürünler satılıyor, bir restoran bölümü yok. Ve kısa sürede hatırı sayılır bir kitle yakalandı.

Sarı-Lacivertliler için yaşamını İstanbul'a adapte eden Erol Bulut, şehir değiştirmeye soğuk bakıyor. Erol Bulut'un yeniden bir İstanbul takımı çalıştırabileceği konuşuluyor.