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Spor Ergan Dağı'nda sezonun ilk siftahı yapıldı! Beyaz örtüyle kaplanan zirvede kar sefası başladı!
Spor

Ergan Dağı'nda sezonun ilk siftahı yapıldı! Beyaz örtüyle kaplanan zirvede kar sefası başladı!

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Ergan Dağı'nda sezonun ilk siftahı yapıldı! Beyaz örtüyle kaplanan zirvede kar sefası başladı!

Doğu Anadolu'nun ve Erzincan'ın gözde kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi, erken yağan karla birlikte yeni sezona merhaba dedi. 3 bin 100 metre rakımlı zirvede kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşmasını fırsat bilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kayak Antrenörü Canser Atilla, 2026-2027 sezonunun ilk kayak sürüşünü gerçekleştirerek pistlerin tozunu attırdı.

ERZİNCAN’ın önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde, 2026-2027 sezonunun ilk kayağı yapıldı. Kayak antrenörü Canser Atilla, 3 bin 100 metre rakımlı bölgede kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşması üzerine sezonun ilk kayak deneyimini yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Erzincan Kayak Antrenörü Canser Atilla, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kayak yaptı. Geçen yıl aynı bölgede sezonun ilk kayağını 19 Ekim’de gerçekleştirdiğini belirten Atilla, bu yıl biraz daha erken kayak yapma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Bir süre motosikletli arkadaşının görüntülemesiyle kayak yapan Atilla, dağın uygun alanlarında tek başına kaydı. Arkadaşının da motosikletle eşlik edip, görüntülediği Atilla, daha sonra mola vererek pekmezli kar yedi. Dağda bir süre daha kayan ve motosafari yapan ikili kente geri döndü. (DHA)

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