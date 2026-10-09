İftira Ahmet hastaneye kaldırıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milletin vekili olarak millet yararına tek bir işi bile yokken Meclis’teki tüm vaktini bakanlara ve AK Parti’li isimlere iftira etmekle geçirdiği için ismi 'iftira Ahmet'e çıkan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen Şık’a anjiyo yapıldı. Şık’ın baypas ameliyatı için İstanbul’a nakledileceği öğrenildi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ziyaret için gittiği Eskişehir’de aniden rahatsızlandı. Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde fenalaşan Şık, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde Şık’ın kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Anjiyo yapılan Şık durumunun iyi olduğu baypas ameliyatı olmak üzere yarın İstanbul’a nakledileceği öğrenildi.