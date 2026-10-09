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Gündem Kardeş Azerbaycan’a bu zulüm yakışmıyor! Başörtüsü baskısı öğretmenlere kadar uzandı
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Kardeş Azerbaycan’a bu zulüm yakışmıyor! Başörtüsü baskısı öğretmenlere kadar uzandı

Yeniakit Publisher
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Kardeş Azerbaycan’a bu zulüm yakışmıyor! Başörtüsü baskısı öğretmenlere kadar uzandı

Azerbaycan’da başörtüsü üzerinden başlayan tartışmalar giderek büyüyor. Öğrencilerin ardından şimdi de başörtülü öğretmenlerin hedefte olduğu öne sürüldü. Bakü ve Sumgayıt’taki bazı okullarda öğretmenlere “Başını aç ya da istifa et” denildiği aktarılırken, Azerbaycan hükümetinin 6 Ekim’de yürürlüğe koyduğu yeni kıyafet düzenlemesinde başörtüsü açıkça yasaklanmıyor; öğretmen kıyafetlerinin eğitimin “dünyevilik ilkesine” uygun olması şartı getiriliyor.

“İki devlet, tek millet” anlayışıyla Türkiye'nin kardeşi olan Azerbaycan'da eğitim kurumlarında başörtüsü üzerinden yaşanan gelişmeler tepki çekmeye devam ediyor.

21 Eylül'de öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin yapılan değişikliğin ardından Azerbaycan Bakanlar Kurulu bu kez öğretmenleri kapsayan yeni kıyafet kurallarını kabul etti. 6 Ekim tarihli 325 sayılı kararda öğretmenlerin kıyafetlerinin temiz, sade ve mesleki nitelikte olması istenirken, aynı zamanda genel eğitimin “dünyevilik ilkesine” uygun olması şartı getirildi.

“BAŞINI AÇ YA DA İSTİFA ET” İDDİASI

Tartışmanın büyümesine yol açan gelişme ise yeni düzenlemenin okullarda nasıl uygulandığına ilişkin haberler oldu.

Azerbaycan merkezli Toplum TV'ye konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen öğretmenler, Sumgayıt'taki bazı okullarda başörtülü öğretmenlere yönelik talimat verildiğini aktardı. İddiaya göre öğretmenlerden başörtülerini çıkarmaları veya istifa dilekçesi vermeleri istendi.

Bakü'nün Ramana bölgesindeki 90 numaralı okulda da benzer bir uygulamaya gidildiği öne sürüldü. Ancak Azerbaycan Eğitim ve Bilim Bakanlığı söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

KARARDA “BAŞÖRTÜSÜ YASAKTIR” İFADESİ YOK

Burada dikkat çeken önemli bir ayrıntı bulunuyor.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun yayımladığı resmi düzenlemede doğrudan “başörtüsü yasaktır” şeklinde bir hüküm yer almıyor. Buna karşılık öğretmen kıyafetlerinin “dünyevilik ilkesine” uygun olması gerektiği belirtiliyor. Başörtülü öğretmenlere yönelik yasak iddialarının bu hükme dayandırıldığı aktarılıyor.

Dolayısıyla tartışmaların odağında yalnızca yönetmeliğin metni değil, söz konusu düzenlemenin okullarda başörtüsünü engelleyecek biçimde uygulanıp uygulanmadığı bulunuyor.

ÖNCE ÖĞRENCİLER ŞİMDİ ÖĞRETMENLER

Başörtüsü tartışması öğretmenlerle başlamadı.

21 Eylül'de öğrencilere ilişkin kıyafet düzenlemesinde de okul üniformasının bütünlüğünü bozan veya eğitimin dünyevilik ilkesine uygun olmadığı değerlendirilen ilave kıyafet unsurlarına izin verilmeyeceği hükme bağlandı.

Sumgayıt'ta bazı başörtülü kız öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki görüntü ve haberler ise Azerbaycan kamuoyunda tartışmaya yol açtı.

 

KARABAĞ GAZİSİNDEN YÜREK YAKAN ÇAĞRI

Tepkilerin en dikkat çekenlerinden biri Karabağ Savaşı'nda kolunu kaybettiği belirtilen bir gaziden geldi.

Kızının başörtüsü nedeniyle okula alınmadığını söyleyen gazi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslenerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Gazinin kızının eğitim hakkının engellendiğini söylemesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ELEŞTİREN İLAHİYATÇIYA 30 GÜN HAPİS

Tartışmanın bir başka boyutunda ise ilahiyatçı Abgül Süleymanov bulunuyor.

Süleymanov'un eylül ayında 30 günlük idari hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Ailesi, verilen cezanın başörtüsü kısıtlamalarına yönelik eleştirileriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddiayı doğrulayacak resmi bir gerekçe kamuoyuyla paylaşılmış değil.

KARDEŞ AZERBAYCAN’A YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğu Azerbaycan'dan başörtülü öğrencilerin okul kapılarından çevrildiği ve öğretmenlerin inançları ile meslekleri arasında tercihe zorlandığı yönünde haberlerin gelmesi üzüntüye yol açıyor.

Laiklik veya dünyevilik ilkesi, insanların inançlarını terk etmeye zorlanmasının gerekçesi haline getirilmemeli. Bir öğretmenin başındaki örtü, onun bilgisini, liyakatini veya öğrencilerine verdiği eğitimin değerini ortadan kaldırmaz.

Bakü yönetiminin tartışmalara açıklık getirmesi ve özellikle “Başını aç ya da istifa et” iddialarını araştırarak inanç özgürlüğü ile eğitim hakkını güvence altına alacak adımlar atması bekleniyor.

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