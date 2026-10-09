Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB başkan danışmanı avukat Ece Güner tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz’da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı avukat Ece Güner, 7 Ekim’de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.