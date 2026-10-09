  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran üzerinden 'seçim' oyunu! Türk devletlerinden tarihi karar! Ortak harita için düğmeye basıldı 'Erdoğan fon olayının da galibi olur!' İşte AK Parti'nin masasındaki son anket Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlamalar! İran basını: Tankerler mayınlara çarptı ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı Arda Turan milli takım için cevabını verdi! 52 üniversite öğrencisi zehirlendi! 9 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 9 Ekim 1800: Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi'nin vefatı (Osmanlı Şeyhülislâmı) DEM ayak sürüyor! Terörsüz Türkiye'ye 'evet' ama...
Gündem Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi
Gündem

Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB başkan danışmanı avukat Ece Güner tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz’da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı avukat Ece Güner, 7 Ekim’de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23