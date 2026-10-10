Otoyol inşaatında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke bulundu, 47 futbol sahası büyüklüğündeki gizli yerleşim deşifre oldu
Çekya'da D35 otoyolunun yapımı öncesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2 bin 200 yıllık devasa bir Kelt yerleşimi keşfedilerek tarihin tozlu sayfaları aralandı. Yaklaşık 47 Amerikan futbolu sahası büyüklüğündeki 25 hektarlık alanda yürütülen çalışmalarda yüzlerce altın ve gümüş sikkenin yanı sıra binden fazla takı parçası ve antik üretim atölyeleri gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi Kehribar Yolu üzerinde yer alan ve binlerce torba dolusu arkeolojik malzemeyle bilim dünyasını heyecanlandıran bu muazzam keşif, dönemin ticaret ve yaşam kültürüne ışık tuttu.