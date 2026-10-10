Otoyol inşaatında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke bulundu, 47 futbol sahası büyüklüğündeki gizli yerleşim deşifre oldu

Kazı çalışmalarında yüzlerce altın ve gümüş sikke ile binden fazla takı parçası bulundu. Sikke basımında kullanılan kalıpların yanı sıra bronz ve demir iğneler, bilezikler, cam boncuklar, kemer parçaları ve seramik kaplar da ortaya çıkarıldı. Araştırmalarda toplanan arkeolojik malzemelerin binlerce torbaya yerleştirildiği bildirildi. Bazı haberlerde buluntu sayısı 22 bin torba olarak aktarılırken farklı yayınlarda 13 bin torba bilgisi yer aldı. Yerleşimin, Kuzey Avrupa ile kıtanın güneyi arasında ticaret yapılmasını sağlayan tarihi Kehribar Yolu üzerinde bulunduğu belirlendi.